埃及7月13日舉辦峰會　邀蘇丹周邊國家討論如何結束衝突

埃及總統府週日（7月9日）表示，將於7月13日主辦蘇丹鄰國峰會，會議將邀請蘇丹周邊國家參加，以討論如何結束蘇丹已維持長達12星期的衝突。



埃及總統府的聲明指出，13日在開羅舉行的峰會旨在與鄰國建立「有效的合作機制」，期望透過與其他地區及國際協調，和平解決衝突。

蘇丹政府軍和準軍事組織快速支援部隊（RSF）自4月15日起爆發衝突，估計已經使這個人口約4,500萬人的國家有290萬人流離失所，其中70萬人逃到鄰近國家成為難民。根據國際移民組織（International Organization for Migration）的最新數據，已有超過25.5萬人進入埃及。

蘇丹居民稱，蘇丹敵對雙方9日繼續首都喀土穆（Khartoum）西南部的埃爾奧貝德（El Obeid），以及首都南部發生衝突。

此前一日，政府軍被指空襲恩圖曼（Omdurman），造成最少22死，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）予以譴責，指持續的衝突已將蘇丹推向全面內戰的邊緣，可能破壞整個地區的穩定。不過，蘇丹政府軍9日否認發動襲擊。