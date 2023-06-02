美國對蘇丹國防等企業實施制裁　阻敵對雙方獲得武器及資源

蘇丹自4月15日爆發的內亂至今仍未平息， 美國6月1日宣布對助長蘇丹衝突的公司實施制裁，透過阻止敵對雙方獲得武器和資源，增加對政府軍及「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，RSF）施壓。



美國財政部表示，今次制裁的目標是2家與蘇丹政府軍有關聯的企業，以及2家與RSF有聯繫的企業。當中包括為政府軍製造武器的「國防工業系統」（Defence Industries System），該公司為蘇丹最大國防企業，年收入估計達 20億美元。軍火公司Giad（也稱為 Sudan Master Technology）也是目標。

在RSF方面，美國對開發金礦公司Algunade實施制裁，該公司被指由RSF領袖達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）及其兄弟控制。另一家被制裁的Tradive General Trading L.L.C.，則負責為RSF 採購車輛。

美國及沙特持續斡旋，但敵對雙方繼續違反停火協議，首都衛星城恩圖曼（Omdurman）6月1日仍能聽到猛烈砲火聲。有美國政府高級官員表示，衝突雙方仍在沙特吉達（Jeddah）進行和平談判，但為阻止衝突持續，美方不排除採取更多額外措施。

世界糧食計劃署（World Food Programme）表示，在首都喀土穆（Khartoum）西南部的埃爾奧貝德（El Obeid），有該署糧食和物資被搶劫，全國 440 萬人續受糧食威脅。