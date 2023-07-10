波蘭總統訪烏克蘭　澤連斯基盼北約峰會有入盟明確訊號

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）在烏克蘭會見烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy），強調兩國團結一致的重要性。



綜合法媒報道，杜達星期天（7月9日）與澤連斯基一同訪問烏西部城市盧茨克（Lutsk）。他在社交媒體上發文說，兩國團結一致將會更強大。

北約領導人即將在立陶宛舉行峰會，烏克蘭希望在峰會上得到一個明確的信號，即烏克蘭有朝一日可以加入北約。

澤連斯基與北約秘書長斯托爾滕貝格都坦言，在戰爭結束前，烏克蘭不太可能如願加入北約，但烏克蘭要求在此次北約峰會上得到各國的「安全承諾」。

↓澤連斯基在Facebook分享杜達訪烏的相片↓

波蘭是烏克蘭在北約內部的最大支持者之一，它曾呼籲北約其他成員國為烏克蘭提供「安全保障」。

澤連斯基說，他與杜達就北約峰會進行了「簡短但非常實質性」的討論，波烏兩國領導人同意在北約峰會上「共同努力，為基輔爭取最好結果」。

美國總統拜登星期天赴歐洲訪問前指出，」現在讓烏克蘭加入北約將意味北約會與俄羅斯開戰」，在目前戰爭期間，北約成員國就是否吸納烏克蘭一事尚未達成一致意見。

本文獲《聯合早報》授權轉載

