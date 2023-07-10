日本九州暴雨山泥傾瀉1死3失蹤　印度北部6邦豪雨22死

日本連日受大雨侵襲，多區洪水誘發山泥傾瀉，7月10日至少造成福岡縣1人死亡，佐賀縣3人失蹤，九州部份地區已發布最高級別暴雨警報。印度北部多邦亦暴雨成災，當地媒體同日報道，山泥傾瀉已令至少22人死亡。



日本放送協會（NHK）7月10日稱，福岡縣一名77歲老婦當日被山泥淹埋死在家中，74歲丈夫獲救，僅受輕傷。佐賀縣亦有兩棟房屋遭山泥侵襲，兩男一女失蹤。

暴雨導致九州福岡縣、佐賀縣、大分縣及本州山口縣等地區出現洪水，政府已在九州多區頒布最高兩級的洪水警報及最高級山泥傾瀉警報，呼籲居民搬往較高樓層及遠離斜坡的房間。

預料11日上午前的24小時內，九州北部降雨量將達200毫米，山口縣達180毫米，中國地區達100毫米。

印度北部豪雨22死

《衛報》10日引述《印度時報》稱，喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh）、北阿肯德邦（Uttarakhand）等6邦豪雨引發洪水及山泥傾瀉，至少22人死亡。當地政府敦促居民，如非必要切勿外出。

報道指，新德里9日雨量達153毫米，為40年來7月單日最高降雨量。當地已關閉學校。