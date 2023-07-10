俄聯邦委員會主席晤習近平：俄羅斯可倚靠中國的肩膀

俄羅斯聯邦委員會（國會上議院）主席馬特維延科（Valentina Matviyenko）7月9日至12日率團訪華。10日下午，中國國家主習近平在北京會見馬特維延科，承諾繼續與俄羅斯共同發展全面戰略合作夥伴關係。



習近平在會面中強調，兩國在立法層面的合作，是中俄關係重要組成部份。

習近平在會面中表示，俄羅斯和中國應加強多方機制合作並且捍衛發展中國家的利益。

他表示，發展俄中關係是基於兩國和兩國人民利益的戰略選擇。

俄衛網10日引述馬特維延科在會面中向習近平表示，俄羅斯就發展俄中關係達成了絕對共識。

我想指出，在俄羅斯，我們在發展俄中關係上有絕對的共識。無論是社會，總統，還是政府，議會。我們非常高興並歡迎在我們合作的各個領域的積極發展。 馬特維延科

她在會面後表示，中國將一如既往地繼續同俄羅斯合作，

我們可以依靠中國堅定可靠的友好肩膀。 馬特維延科

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年3月21日在俄羅斯莫斯科克里姆林宮與中國國家主席習近平（不在圖中）會談後發表聯合聲明。（Reuters）

她稱，俄中合作符合兩國利益，正得到愈來愈多的社會和人民支持。

會見期間，她向習近平主席轉達了俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）的口信。

馬特維延科對記者說：「我們討論了中俄合作的許多問題。儘管我們都處在新的環境下，但我堅信，中國作為一個非常嚴肅負責的國家，從不去遷就任何國家，我們的關係不受任何形勢和任何外部政治影響的制約。」

據新華社報道，馬特維延科應中國全國人大常委會委員長趙樂際邀請，7月9日至12日率團訪華，並出席中國全國人大與俄羅斯聯邦會議合作委員會第八次會議。