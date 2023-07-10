美國發布赴華旅行提醒　北京：促美方停止干擾兩國各領域務實合作

美國務院發布赴華旅行提醒，中國外交部發言人毛寧7月10日回應稱，中方敦促美方盡快糾正錯誤做法，停止干擾中美各領域的務實合作。



毛寧表示，中國是法治國家，有關部門對外國企業依法進行安全審查的決定是基於法律和事實作出的，中國歡迎各國公民和企業來華旅遊經商，並依法保障他們在華的安全和合法權益，包括出入境自由。

毛寧指出，說到出入境審查和錯誤拘押，近年來，美國以各種藉口對中國公民入境美國設置障礙、滋擾盤查，赴美的中國留學生被拒絕入境並遣返的事情常有發生，2021年，美國拒簽了至少2,000多名學習科學、技術、工程和數學專業的中國留學生簽證，去年（2022年）1至10月，中國赴美留學生簽證數量同比下降38%。

毛寧表示，近期，美方惡意抹黑中國的追逃追贓工作，不惜動用司法手段起訴拘押中國公民和在美華人，還在芬太尼問題上「甩鍋」推責、「釣魚執法」並跨國綁架中國公民，起訴中國實體和個人，中方敦促美方盡快糾正錯誤做法，停止干擾中美各領域的務實合作，同時停止對中國企業和公民任意拘押、非法濫訴，切實保護中國在美企業和公民的正當合法權益。