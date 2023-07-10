學者：耶倫訪華為中美下一步互動打下基礎　但雙方合作空間不大

美國財政部長耶倫結束四天訪華行程後形容，中美雖然仍有顯著分歧，但兩國關係正向更穩定的基礎邁進。她還表明，華盛頓不從大國衝突的框架看待中美關係，脱鈎對兩國都是災難，並且會讓世界經濟失去穩定。



受訪學者研判，雖然耶倫訪華為中美下一步互動打下基礎，但雙方合作的空間和餘地不大。

耶倫周日（7月9日）在離開北京前的總結記者會上，開門見山坦承「美國和中國有顯著的分歧」。但她強調，美國總統拜登和她本人「不從大國衝突的角度看待美中關係」，「我們相信世界足夠大，足以讓兩國都繁榮發展。」

美國財政部長耶倫（左）7月8日在北京釣魚台國賓館與中國國務院副總理何立峰會面。（Reuters）

耶倫訪華期間與中國總理李強、副總理何立峰、財政部長劉昆、央行中共黨委書記潘功勝等多名中國高層舉行長達10小時雙邊會談。她也與央行行長易綱，以及在中國經濟領域仍有影響力的前副總理劉鶴會面。

耶倫以「直接、實質性、富有成效」形容這些會談，並稱會談是推動中美關係更穩定的進一步努力。

她說，美國不尋求對華脱鈎，並解釋「脱鈎和讓關鍵供應鏈多樣化或採取有針對的國家安全行動，兩者有着重要的區別」；美國也不想看到「一個分裂或迫使各國選邊站」的全球經濟。

儘管耶倫在總結記者會上積極評價與中國高層的溝通，但她並沒有宣佈任何能彌合兩國裂痕的突破。

中美雙方在經濟領域的分歧仍十分顯著。耶倫就中國的不公平經濟行為、對美國企業的脅迫等向北京表達關切，也表明美國將繼續採取必要的、有針對的行動，保護自身和盟友的國家安全利益。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）於7月8日在北京與女性經濟學家舉行午餐會。（ Reuters）

耶倫與何立峰會面 呼籲美中直接溝通避免誤解

但她強調：「這些行動是出於直接的國家利益考量。我們不會利用它們來獲得經濟優勢。」

北京則重申了反對華盛頓通過貿易限制維護美國國家安全的做法。在耶倫與何立峰長達五小時的會談後，中國官媒新華社發文強調：「中方認為，泛化國家安全不利於正常經貿往來。」

耶倫是繼美國國務卿布林肯後，一個月內訪華的第二名拜登內閣要員。這也是拜登政府近期努力推動與北京溝通的一部分。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯接受《聯合早報》採訪時說，耶倫訪華讓中美經貿團隊有了一次實質性交流，讓雙方更好了解彼此觀點，為下一步互動打下基礎。

但他不諱言：「只是溝通是沒有意義的，接下來還是得解決問題，能解決多少，現在還很難說……這得看雙方的政治意願。」

中美亟待推進和解決的問題繁多，包括氣候合作、關稅、高科技和投資限制等等。美國氣候特使克里預計本月中訪華，商務部長雷蒙多也可能在近期安排訪華。

香港城市大學法學院教授王江雨受訪時解讀，美國希望通過這些溝通解釋意圖，以此發展出一套敘事，說服中國不要採取激烈反制。

但他悲觀地認為，美國國內的政治氛圍和既定的對華戰略目標，意味着華盛頓很難拿出實質性意願與北京合作，中國也不會做出單方面讓步，「雙方其實沒有合作的空間和餘地」。