北約峰會︱岸田文雄啟程赴歐　冀提升日本與北約關係至新高度

日本首相岸田文雄7月11日早啟程前往歐洲，準備出席北約（NATO）峰會。岸田在出發前表示，計劃發表把日本與北約合作提高到新高度的文件。



北約峰會11日至12日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行。

岸田11日上午7時30分左右乘坐專機從東京羽田機場出發。他出發前表示：「七國集團（G7）廣島峰會的成果是『國際合作而非分裂和對抗』，借此機會將確認和志同道合國家之間共同堅持基於規則的自由開放國際秩序。」

岸田文雄11日至14日對歐洲進行為期4天的訪問，期間出席在立陶宛舉行的北約首腦會議，並與韓國、烏克蘭等國家首腦舉行會談。他之後還將訪問比利時，舉行與歐盟的定期首腦會談。

岸田在北約首腦會議期間，將發表把日本與北約合作提升至新高度的合作文件。在與歐盟的定期首腦會談中，雙方將確認在經濟安全保障等廣泛領域的合作。

針對與韓國總統尹錫悅的會談，岸田表示：「希望通過緊密磋商，推進（日韓）進一步合作」。

日本最近一直在積極擴大該國與北約的合作。岸田文雄2022年成為第一名出席北約峰會的日本政府首腦後，日本外務省決定向北約派出獨立代表，將其與駐布魯塞爾的大使館分開，從而提高該代表團的地位。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）也證實，北約計劃在東京開設一個辦事處。在日本開設北約辦事處將需要所有聯盟成員國的一致批准。據日經新聞報道，在東京開設辦事處的決定推遲至秋季甚至更晚。