埃爾多安提土耳其加入歐盟　美國務院：應與瑞典加入北約問題分開

立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行北約峰會前夕，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）週一（7月10日）在維爾紐斯與埃爾多安（Tayyip Erdogan），以及瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）會晤，尋求打破瑞典加入北約的僵局。針對埃爾多安會晤前表示，如果想讓瑞典加入北約，歐盟就要在土耳其加入歐盟問題上開放通道。 美國國務院回應稱，應與瑞典加入北約問題分開。



斯托爾滕貝格在會面前表示，各方在維爾紐斯期間，仍有可能就瑞典問題做出積極決定。 三人在會談了兩個多小時後休息，但外交官表示，三人將會進一步談判，預計將持續到晚上。

埃爾多安在出發往立陶宛前稱，如果想讓瑞典加入北約，歐盟就要在土耳其加入歐盟問題上開放通道。這是他首次將瑞典加入北約與土耳其加入歐盟「掛鉤」。他表示，為了加入歐盟，土耳其已經等待了50多年。

美國國務院週一表示，土耳其加入歐盟的願望不應成為瑞典加入北約軍事聯盟的障礙。國務院發言人米勒（Matthew Miller ）表示，美方認為這是兩個不同的問題。