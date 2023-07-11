謝鋒：中美文化文物交流應成增進理解尊重催化劑

中國駐美國大使謝鋒7月7日表示，中美文化、文物交流應該成為增進理解和尊重、促進民心相通的催化劑。



根據中國駐美國大使館，謝鋒7日訪問紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）並進行交流座談。他說，大都會博物館歷史悠久、館藏豐厚、享譽全球，是與中國合作項目最多、合作規模最大、合作時間最長的博物館之一，早在1980年就舉辦「偉大的青銅時代」文物展，同年2個「明軒」在紐約和蘇州同時向公眾開放，參與見證中美文化交流40多年的歷程，現在已成為中國遊客「網紅打卡地」，中國是博物館外國遊客最大來源地。

謝鋒說，中國正致力於以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，這是物質文明和精神文明相協調的現代化，中美關係的基礎在民間，中美文化、文物交流應該成為增進理解和尊重、促進民心相通的催化劑，當前中美關係遭遇困難和挑戰，愈是這個時候，愈需要架橋而不是築牆、理解而不是偏見，愈需要發揮文化潤物無聲、直抵心靈的力量，積極搭建文明交流互鑒的橋梁，敞開認知彼此歷史和文化的窗口，希望大都會藝術博物館繼續在文物展覽、科技保護、數碼化等方面推進中美人文交流與合作，展現更多創造力，為中美關係注入正能量。

包括大都會藝術博物館館長霍萊因（Max Hollein）在內館方人士熱烈歡迎謝鋒一行到訪，介紹博物館館藏、經營等情況，並表示該館過去、現在和將來都高度重視對華交流合作，雙方合作舉辦的時間的輪廓大洋洲藝術展正在上海展出，期待同中方開展更多交流合作，歡迎更多中國遊客到訪。