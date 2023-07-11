東盟外長會議印尼登場　中國：秦剛因健康原因未能出席　王毅赴會

東盟外長會7月11日起在印尼首都雅加達登場，外界料會議聚焦討論緬甸危機。東盟本週也會舉行一系列合作會議，路透社11日引述消息人士報道，中方將派出的代表不是外長秦剛，而是中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅。中方同日公布秦剛因「健康原因」未能出席，王毅13日至14日赴會。



印尼是東盟輪值主席國，《曼谷郵報》11日報道，這次外長會議聚焦聚焦討論緬甸危機，南海問題也會是議題之一。緬甸將不會參與這次會議，因印尼遵守東盟立場，只允許緬甸軍政府派出一名「非政治代表」。

東盟外長會2023年7月11日起在印尼首都雅加達登場，緬甸未派代表出席，現場留有空凳（Reuters）

路透社11日引述3名知情人士報道，中國外長秦剛將不會如外界所料在本週出席東盟外長會，中方派王毅赴會。

中國外交部之後同樣在11日宣布，王毅將出席7月13日至14日在印尼雅加達舉行的中國—東盟（10+1）外長會、東盟與中日韓（10+3）外長會、東亞峰會外長會和東盟地區論壇外長會。據外交部指，秦剛因健康原因未能出席。

傳感染新冠病毒

有港媒10日報道，秦剛自6月25日在北京會見來訪的多國外長後，就消失於公眾視野15天，原因是他確診感染新冠病毒，休養半個月，相信快將「重出江湖」。

中國外交部發言人汪文斌7日主持例行記者會時表示，曾被問秦剛是否由於健康原因而在公眾視野消失，他回應稱沒有聽說相關消息。