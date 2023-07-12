李強晤亞洲開發銀行行長　倡籲發達國家率先履行減排責任

中國國務院總理李強7月11日上午在人民大會堂會見亞洲開發銀行（ADB，簡稱亞開行或亞行）行長淺川雅嗣，他稱希望包括亞行在內的多邊開發機構，積極呼籲發達國家率先履行減排責任。



中國外交部指，李強表示亞行是亞太地區重要的多邊開發機構，在促進本地區減貧和發展事業、應對區域和全球挑戰方面發揮着積極作用，中方願同包括亞行在內的各方一道深化務實合作，共同為亞太地區可持續復蘇和繁榮穩定作出更大貢獻，也為世界經濟發展注入更多動力。

李強指，中國正在全面推進中國式現代化，着力推動高質量發展，未來與亞行合作空間廣闊，希望亞行繼續支持和參與中國改革開放進程，聚焦環境保護、綠色低碳發展等重點領域，不斷提升合作效益。

他稱中方積極支持亞行開展應對氣候變化的行動，期待亞行進一步動員氣候資金，尤其是創新融資機制，幫助發展中成員增強氣候適應和融資能力，推進綠色低碳發展轉型。

他希望包括亞行在內的多邊開發機構積極呼籲發達國家率先履行減排責任，落實資金、技術支持承諾，為發展中國家應對氣候變化、實現可持續發展創造必要條件。

中國外交部引述淺川雅嗣表示，亞行同中國建立強有力的緊密合作夥伴關係，中國是亞太地區經濟增長的主要貢獻者，亞行支持中國高質量發展，願同中方加強知識創造、綠色發展、應對氣候變化等領域合作，幫助亞太地區國家分享中國成功發展經驗。