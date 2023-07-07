耶倫：美不尋求贏家通吃脫鈎脫鏈　李強：中美加強合作是現實需求

7月7日下午在北京與中國國務院總理李強會面的美國財長耶倫（Janet Yellen）稱，美方不尋求「脫鈎斷鏈」，願同中方落實兩國元首峇里島會晤共識，加強溝通，避免因分歧導致誤解，在穩定宏觀經濟、應對全球性挑戰方面加強合作，尋求美中經濟互利雙贏。



李強表示，中美兩國能否正確相處事關人類前途命運。希望美方秉持理性務實態度，同中方相向而行，推動中美關係早日重回正軌。加強合作是中美兩國的現實需求和正確選擇。雙方應通過坦誠交流，就雙邊經濟領域的重要問題加強溝通、尋求共識，為中美經濟關係注入穩定性和正能量。

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李強談到中美關係時稱，在經歷過一輪風雨後，一定見到更多的彩虹。

耶倫7月6日下午抵達北京時，天空出現一道彩虹，據路透社7日指，李強會晤耶倫時就談到這道彩虹，並以此稱中美關係經歷風雨後，一定見到更多彩虹。

↓耶倫抵達時北京時的畫面↓

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耶倫在會上表示美國、中國不應讓分歧導致誤解，損害兩國雙邊關係，又指公平規則對中美都有利。

耶倫稱美國尋求基於對兩國都有利的公平規則，與中國良性競爭，不採取贏家通吃（Winner-take-all）的做法，她稱「我們尋求良性經濟競爭，這種競爭不是贏家通吃，而是通過一套公平規則，隨着時間，可使兩國受益。」

她表示華盛頓在某些情況下需要採取有針對性的行動，以保護國家安全，但對此類行動的分歧不應危及更廣泛關係，「在這些情況下我們可能會存在分歧。但我們不應讓任何分歧導致誤解，從而不必要地惡化我們的雙邊經濟和金融關係。」

耶倫訪華：圖為2023年7月7日，中國總理李強（右）在中國北京人民大會堂與訪華的美國財政部長耶倫（Janet Yellen，又譯葉倫，左）在會談開始前握手。（Reuters）

耶倫稱，她希望這次訪問能促進中美之間建立更定期的溝通渠道，又指兩國都有責任在氣候變化等全球挑戰上發揮領導作用。

這是耶倫訪華行程的第2天，她7月6日下午抵達北京。她7日在會晤李強前，先跟中央財經委員會辦公室主任劉鶴、中國人民銀行行長易綱會面。