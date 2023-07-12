中國駐歐盟使團：北約峰會公報反復宣稱自己核聯盟　充斥冷戰思維

北約峰會（NATO Summit）7月11至12日於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行。中國駐歐盟使團表示，北約峰會聯合公報充斥着冷戰思維和意識形態偏見，中方對此堅決反對和拒絕。



中國駐歐盟使團發言人11日就北約峰會涉華內容稱：「北約峰會公報連篇累牘，老調重彈，充斥着冷戰思維和意識形態偏見。公報涉華內容罔顧基本事實，肆意歪曲中方立場和政策，刻意抹黑中國，我們對此堅決反對和拒絕。」

發言人指，北約作為冷戰產物，在歷史上劣跡斑斑。在當前國際安全局勢不斷惡化背景下，北約作為地區性軍事集團，非但不反思自身責任，反而對他國一味指責，不斷染指域外事務，製造對抗，充分暴露其虛偽本性，其擴張野心和霸權圖謀昭然若揭，北約在公報中反復宣稱自己是「核聯盟」，只會進一步加劇地區緊張，中方對此深表關切。

發言人強調，天下大勢，浩浩湯湯，中方敦促北約順應時代潮流，傾聽國際社會求和平、謀發展、促合作的正義呼聲，糾正錯誤認知和政策，為世界和平與穩定發揮建設性作用。

發言人還說：「我們正告北約，中方將堅定維護自身的主權、安全和發展利益，堅決反對北約東進亞太。任何損害中方正當權益的行為都將遭到堅決回擊。」

聯合公報：中國政策對北約利益構成挑戰

北約各國領導人11日發表北約峰會聯合公報稱，北約認為，中國的政策對北約利益、安全和價值觀構成挑戰，但是它仍然與中國保持開放合作。

俄衛網引述公報指：「中國表現出的野心和脅迫性政策對我們的利益、安全和價值觀構成挑戰。我們仍然對與中國的建設性合作持開放態度，其中包括確保相互的透明性，目的是保護北約的安全利益。」