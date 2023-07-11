北約峰會｜領袖聲明：當各盟友同意且條件滿足　將邀請烏克蘭入盟

一連兩日的北約峰會7月11日起在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開，各成員國領導人一致認為，烏克蘭的未來取決於該聯盟，並指當各盟友同意且條件滿足時，將能夠邀請烏克蘭加入聯盟。不過，聲明未如烏克蘭期望，即北約於峰會期間邀其加入，也沒有提出具體時間表。



北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，各成員國領袖同意通過該份聲明，即「烏克蘭的未來在於北約」。聲明沒有具體說明烏克蘭需要滿足的條件等細節，但與會領袖表示，北約將幫助基輔在軍事相互操作，以及其他民主和安全部門改革方面取得進展。

與此同時，北約取消烏克蘭需履行所謂成員國行動計劃（Membership Action Plan，MAP）的要求，有效掃除了基輔加入北約的障礙。

烏克蘭總統澤連斯基（ Volodymyr Zelenskiy）稍早時候表示，在北約領導人表示將向基輔發出「積極信息」後，如果北約峰會上不向烏克蘭提供入盟時間表，那將是「荒謬的」。

另外，北約成員國領導人在聲明中稱，對於伊朗在北約盟國領土內的「惡意活動」表示嚴重關切，並呼籲德黑蘭停止對俄羅斯的軍事支持，包括供應無人機。這些飛行器被用來攻擊關鍵基礎設施，造成廣泛的平民傷亡。