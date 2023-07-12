北約峰會｜尹錫悅7月12日晤岸田文雄　除福島核廢水還談這些

韓國總統尹錫悅出席北約峰會（NATO Summit）期間，7月12日將與日本首相岸田文雄會談。



北約峰會11至12日於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行。根據韓聯社12日報道，韓日領導人12日會在立陶宛會晤，預計雙方將重點討論福島第一核電站核污染水（核廢水）排海問題，以及有望就共同防範外匯風險、研發高端科技、穩控供應鏈和韓美日安全合作等事宜交換意見。

報道指，尹錫悅12日還將主持由韓國、日本、澳洲、新西蘭領導人出席北約亞太夥伴（AP4）領導人會議，共同探討應對朝鮮挑釁、維護自由和平與繁榮的合作方案。

聯合公報：中國政策對北約利益構成挑戰

北約各國領導人11日發表北約峰會聯合公報稱，北約認為，中國的政策對北約利益、安全和價值觀構成挑戰，但是它仍然與中國保持開放合作。

俄衛網引述公報指：「中國表現出的野心和脅迫性政策對我們的利益、安全和價值觀構成挑戰。我們仍然對與中國的建設性合作持開放態度，其中包括確保相互的透明性，目的是保護北約的安全利益。」

中國駐歐盟使團：聯合公報充斥冷戰思維

中國駐歐盟使團發言人11日就北約峰會涉華內容稱：「北約峰會公報連篇累牘，老調重彈，充斥着冷戰思維和意識形態偏見。公報涉華內容罔顧基本事實，肆意歪曲中方立場和政策，刻意抹黑中國，我們對此堅決反對和拒絕。」

發言人指，北約作為冷戰產物，在歷史上劣跡斑斑，在當前國際安全局勢不斷惡化背景下，北約作為地區性軍事集團，非但不反思自身責任，反而對他國一味指責，不斷染指域外事務，製造對抗，充分暴露其虛偽本性，其擴張野心和霸權圖謀昭然若揭，北約在公報中反復宣稱自己是「核聯盟」，只會進一步加劇地區緊張，中方對此深表關切。

發言人還說：「我們正告北約，中方將堅定維護自身的主權、安全和發展利益，堅決反對北約東進亞太。任何損害中方正當權益的行為都將遭到堅決回擊。」