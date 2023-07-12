加拿大救生艇懶人包｜4條Q&A了解Stream B　工作假期可通向永居？

加拿大7月11日公布放寬提供予香港人的「救生艇計劃」，自8月15日起撤銷對Stream B（即其中一條讓港人通向永久居留的途徑）申請人的學歷要求限制，令更多在加香港人符合資格。以下4條Q&A解釋加方這次放寬計劃的詳情。



圖為加拿大總理杜魯多2023年7月11日在立陶宛出席北約峰會（Getty）

什麼是Stream B？

加拿大自2021年推出「救生艇計劃」吸引香港人移民，包括為港人設立的開放式工作簽證計劃（OWP），並且提供2條供香港人導向永久居留（Permanent residence，簡稱PR）的新途徑，即Stream A與Stream B。

在目前、即放寬前，Stream B是給予在加拿大工作逾1年、且最近5年內從加國大專院校或外國同等院校畢業的香港居民申請，這成為不少OWP持有人通向永久居留的途徑。

最新放寬什麼？

加拿大執政自由黨國會議員蔣振宇（Paul Chiang）代表移民部部長弗雷澤（Sean Fraser）7月11日宣布詳情，加方決定撤銷對Stream B申請人的學歷要求，即「最近5年內從加國大專院校或外國同等院校畢業」的限制，自8月15日起生效。

據加方聲明講述，撤銷學歷限制可讓更多在加拿大擁有工作經驗的香港人合資格申請永久居留，也由於申請人不再需要提交教育證明，申請程序變得更簡單。

關注「加拿大救生艇計劃」的團體或議員在過去多月一直呼籲加方放寬有關學歷年期限制要求，例如是擴大至最近10年內畢業者、放寬至2010年或以後畢業者等，如今加方直接撤銷學歷限制，可謂比不少團體所要求的還要放寬得更多。

放寬後Stream B還有什麼要求？

在撤銷「5年內大專畢業」的學歷要求、即是放寬後，Stream B申請人仍要符合在加拿大的工作經驗要求，即在申請前的3年內於加拿大全職工作至少1年，或有等量的兼職工作時間（總共至少1,560小時）。

申請人也要符合護照要求（香港特區護照或BNO）、申請時身處加拿大的要求、語言能力要求等。Stream B的截止申請日期為2026年8月31日。

工作假期可通向永居？需留意……

加拿大執政自由黨國會議員蔣振宇7月11日代表移民部部長弗雷澤（Sean Fraser）宣布詳情時談到，不但符合OWP資格的人受惠於加方計劃，持工作假期（Working Holiday）簽證或其他工作簽證的香港人，只要成功在加拿大工作滿1年，皆可經Stream B申請永居身份。

加拿大的工作假期簽證計劃與給予港人OWP計劃的主要分別，包括給予港人的工作假期簽證設有年齡限制（18歲至30歲）、有名額限制等，但沒有規定申請人要有大專學歷，意味僅中學學歷者也可申請。

工作假期簽證者也可通向Stream B，但需留意的是，加拿大給予港人的工作假期簽證為1年期限，此意味若想透過工作假期簽證直接導向Stream B申請永居，在抵達加拿大後就要找到工作及開工、且為全職工作，難度不低，否則到了1年後，大有可能不符合工作滿1年的年期要求而未能申請Stream B，屆時要透過其他方法如經僱主擔保轉換簽證留下繼續工作，以符合資格申請Stream B。