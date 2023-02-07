加拿大港人救生艇申請期延長　惟部份人或難取得永居　議員倡放寬

加拿大2月6日宣布延長給予港人「救生艇方案」中的開放式工作簽證（Open Work Permit，簡稱OWP）計劃，截止申請日期延後2年，並把合資格申請者從5年內畢業者擴大至10年內畢業者，惟需留意的是加國政府未同時放寬對港人申請永久居留途徑的畢業年期要求，此意味部份OWP持有人日後或無法使用該途徑通向永居。有加拿大議員倡政府放寬。



加拿大自2021年推出「救生艇計劃」吸引香港人移民，包括為港人設立的開放式工作簽證計劃（OWP），並最新在2023年2月6日公布變動事項，包括把截止申請日期改至2025年2月7日，以及擴大合資格申請者範圍，由只供在最近5年內畢業於加拿大認可教育機構或海外專上教育機構的香港人申請，放寬至最近10年內畢業者。

根據加方同樣在2021年推出的2條供香港人導向永久居留新途徑，其中1條途徑Stream B是給予在加拿大工作逾1年、且最近5年內從加國大專院校或外國同等院校畢業的香港居民申請，此本來是不少OWP持有人通向永久居留的途徑，但需留意的是，這次加國擴大OWP計劃的申請人範圍，但未有同時把這條通向永居途徑的「最近5年內畢業」要求放寬至最近10年內或10多年內。

此意味一位畢業超過5年但未足10年的OWP持有人從香港赴加工作逾1年後，若然屆時加拿大的要求仍然不變，這位持有人將因畢業超過5年而未能申請加拿大專供港人導向永久居留的途徑，而要通過技術移民、省提名等一般途徑申請永久居留，門檻高得多。

加拿大在野保守黨議員兼影子移民部長克梅茨（Tom Kmiec）6日發文稱，他已去信政府。信件內容包括倡議移除Stream B的「最近5年內畢業」要求，變為容許2010年或以後畢業者申請。

加拿大移民部長弗雷澤（Sean Fraser）6日在記者會上，也曾被問及有關永久居留途徑要求的議題，他回應稱需要更多時間，考慮多方面因素。