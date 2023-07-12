福島核廢水︱北京：中方與太平洋島國堅決反對日本轉嫁核污染風險

太平洋島國論壇輪值主席、庫克群島（Cook Islands）總理布朗（Mark Brown）7月11日與國際原子能機構（IAEA）總幹事會晤後表示，島國領導人在日本福島核廢水排海問題上存在分歧，將在審議IAEA報告後決定立場。中國外交部12日稱，中方與太平洋島國堅決反對日方轉嫁核污染風險的行為。



中國外交部發言人汪文斌12日在例行記者會上稱，日本福島核污染水擬排放的數量之大，持續時間之長，涉及地域之廣前所未有，將國際社會整體利益置於不確定的風險之中，中方同太平洋島國都嚴重關切日本排海計劃，都堅決反對日方轉嫁核污染風險的行為。

汪文斌指，排海絕非處置福島核污染水的唯一選項，也不是最安全、最優化的處置方式，中方注意到，太平洋島國論壇獨立專家小組組長日前指出，根據國際原子能機構安全標準，正當性是國際輻射防護安全標準的十大基本原則之一，要求產生輻射風險的活動必須產生整體效益，收益大於風險。

他續稱，「日方應該捫心自問，將太平洋當作傾倒核污染水的『下水道』，是不是違反了上述原則？是不是違反了自己應盡的基本國際義務？是不是對12年前援助日本的世界各國恩將仇報？中方敦促日方正視國際社會的關切，承擔起應盡的道義責任和國際義務，立即停止核污染水排海計劃，以科學、透明、安全的方式處置核污染水。」