福島核廢水｜IAEA稱可喝可游泳　韓在野黨狠批：未理會過反對聲音

國際原子能機構（IAEA）在7月4日發表綜合報告，稱日本福島核電廠排放「核處理水」入海的計畫符合國際安全標準。IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）先後訪問日本及韓國，說明IAEA的報告結果。報告獲日本及韓國政府的歡迎，但受到韓國反對派及中國的強烈反對。



早在5、6月日本政府公布將在夏季把核廢水排放入海的計畫後，便引發韓國當地居民、漁民、及在野反對黨的疑慮。民眾憂慮漁產、甚至是食用海鹽遭到核輻射汙染，在超級市場瘋狂「搶鹽」，讓海鹽價格飆漲75%。

為此，IAEA總幹事格羅西結束日本行程後，在7至9日訪問韓國，不過7日晚間抵達首爾金浦機場時遭到反對排放計劃的團體圍堵抗議，直到2個多小時後的隔天凌晨，才從較為隱密的通道離開。

圖為7月9日，IAEA總幹事格羅西與韓國反對派共同民主黨代表會面，兩人正在飲息喝水。（Reuters）

格羅西在韓國接受了《朝鮮日報》、《中央日報》、《韓聯社》等韓國媒體的專訪，針對現有韓國當地對評估報告的質疑做出解釋。格羅西強調將福島核電廠廢水排放入海的計畫非常安全，符合國際標準，甚至「可以喝下核廢水，在核廢水中游泳。」相比於核廢水，格羅西表示對朝鮮擁有核武更為擔憂。

不過對格羅西的解釋，並非所有韓國人都買單。反對日本排放核廢水的民眾，應在野共同民主黨的呼籲，連日發起示威。民主黨在與格羅西的會面期間亦多次批評格羅西偏幫日本，批評IAEA協功讓日本排放計劃正當化，是公然侵害IAEA成員國權利的行為。

共同民主黨國會院內代表朴洸溫今在10日表示，無法接受格羅西的發言，他認為格羅西的談話充滿著政治傲慢、且在科學解釋方面缺乏誠意；進步派媒體《京鄉新聞》批評，格羅西以「水」（Water）稱呼核廢水，3天2夜把自己想說的話講完就離開，並沒有理會過反對聲音。