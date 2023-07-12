中國駐加使館就加拿大南海仲裁案聲明表明嚴正立場

加拿大外交部7月11日就南海仲裁案裁決7周年發表聲明。中國駐加拿大使館12日表示，聲明對中方涉海問題的正當合法立場說三道四，對中方相關海上執法活動攻擊抹黑，中方對此強烈不滿、堅決反對。



中國駐加使館發言人強調，所謂南海仲裁案在事實認定和法律適用上存在嚴重謬誤，違反《聯合國海洋法公約》等國際法，所作裁決是非法、無效，中國不會接受、不承認該裁決。發言人強調南海仲裁案就是美國操弄的一場政治鬧劇，目的是誣衊打壓中國。

發言人指，中方堅持通過友好談判協商解決處理南海問題，在維護南海主權和權益方面保持着最大克制。在中國同地區國家共同努力下，當前南海局勢總體保持穩定，中國與東盟國家全面有效落實《南海各方行為宣言》，積極推進「南海行為準則」磋商。中國願繼續同有關國家通過談判協商妥善處理海上分歧，維護南海和平穩定，促進地區繁榮發展，同時將堅定維護自身領土主權和海洋權益。

發言人批評美國頻頻派先進艦機前往南海，非法闖入中國領海領空及島礁鄰近海空域，在涉海問題上壓他國選邊站隊，不惜煽動地區分裂對抗。加拿大罔顧事實，不顧正義，漠視國際法，在涉海問題上竭力隨美遏華，多次派軍艦隨美艦赴南海活動，甘心充當美謀求霸權的幫凶。中方敦促加拿大等域外國家尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，停止濫用國際法，使用武力或以武力威脅，停止在南海挑釁滋事，挑撥地區國家關係。