英媒：英國用國家安全權力否決8項涉華投資　中國斥違反世貿規則

英媒7月12日稱，英國部長在過去一年利用國家安全權力干預8項與中國有關、對英企投資的交易。中國駐英國大使館發言人稱，中英經貿合作應堅持平等互利原則，濫用國家安全法律故意打壓他國企業，違反世界貿易組織（WTO）規則，損人害己。



英媒7月12日稱，英國內閣辦公室7月11日公布的數據顯示，在截至2023年3月31日為止的一年內，有866筆交易根據《國家安全與投資法》（ National Security and Investment Act）提交給英國政府審查。報道指，英國部長利用國家安全權力干預8項與中國有關、對英企投資的交易。

中國駐英國大使館7月12日公布，有記者稱，在英國政府干預的項目中，40%涉及中國的投資，三分之一涉及英國，五分之一涉及美國，其中有8個與中國有關的投資項目被否決。記者要求中方評論。

中國駐英國大使館發言人7月12日表示，中方注意到有關報道，事實充分表明，英國政府對中國企業的投資採取歧視性做法，中方表示堅決反對。發言人說，中方強烈敦促英方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。