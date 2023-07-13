王毅出席「東盟＋3」外長會　未見他與布林肯會面

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席在印尼雅加達舉行的東盟（ASEAN）外長會，但路透社13日下午稱，暫未見他與美國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。



王毅出席在雅加達舉行的東盟、日本和韓國官員會議。

路透社稱預計他會與布林肯會面，但目前尚不清楚會議是否會舉行。

美國務院7月12日宣布，布林肯13日出席東盟外長會議期間將與王毅會面，這是兩國最新一輪高層互動。

東盟與日中韓（東盟+3）外長會議13日舉行後，14日將舉行東盟峰會（East Asia Summit，EAS）外長會議、和包括美中等區域外國家的東盟地區論壇（ASEAN Regional Forum，ARF）。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅2023年7月13日k在印尼雅加達出席的東盟外長會議。圖為東盟與中國舉行的東盟後部長級會議時，王毅發表講話。（Reuters）

中國外長秦剛原本到印尼雅加達出席東盟外長會議，但他以健康原因缺席，改由王毅出席。外交部發言人汪文斌稱，期待通過會議凝聚共識，促進地區和平穩定繁榮。

汪文斌表示，在當前全球經濟增長放緩、地緣衝突等挑戰突出背景下，東亞形勢總體保持穩定，地區經濟持續回升向好，區域經濟一體化進程持續推進，中國與地區國家關係保持發展勢頭，特別是中國東盟全面戰略夥伴關係高水平運行，友好合作持續深化拓展，有力帶動整體東亞合作。

他指東亞合作系列外長會是增進互信、促進合作的平台，中方期待通過此次會議更多凝聚共識，為9月東亞合作領導人會議做好政治和成果準備，促進地區和平穩定繁榮。