王毅談中國東盟合作提三點建議：共建一帶一路　促進經濟一體化

當地時間2023年7月13日，中央外辦主任王毅在雅加達出席中國-東盟（10+1）外長會時介紹了中國東盟全方位拓展互利合作成果。



王毅說，20年來，中國和東盟積極踐行《條約》宗旨和原則，全方位拓展互利合作，成功走出一條長期睦鄰友好、共同發展繁榮的正確道路。

一是攜手推進命運共同體建設。中國與東盟守望相助，共享發展機遇，共克疫情挑戰，命運與共意識不斷深入人心。中國已同印尼、泰國、馬來西亞、緬甸、老撾、柬埔寨就共建命運共同體達成重要共識。中國東盟建立全面戰略夥伴關係，共同建設「五大家園」，也為構建更加緊密的中國東盟命運共同體提供了重要實踐。

二是攜手共建「一帶一路」。2013年習近平主席正是在訪問印尼時提出共建「21世紀海上絲綢之路」。10年來，一個個標誌性工程相繼建成，柬埔寨金港高速公路通車，中老鐵路開通中國東盟間首列快速跨境旅客列車，東盟首條高鐵雅萬高鐵正式通車進入倒計時，國際陸海貿易新通道打通了跨區域合作黃金大通道，給20多億民眾帶來實實在在利益。

三是攜手促進區域經濟一體化。中國東盟率先建立自由貿易區，帶動了區域一體化進程。雙方已互為最大貿易夥伴，今年貿易額有望突破萬億美元。雙方積極推進自貿區3.0版談判，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》全面生效，共同做自由貿易和市場開放的堅定倡導者。

四是攜手夯實和平穩定根基。中方積極參與並堅定支持以東盟為中心的區域合作架構，支持這一架構秉持開放包容理念，排除干擾發展下去。中方歡迎「南海行為準則」案文二讀成功完成，支持各方形成加快達成「準則」指針文件，願為早日達成「準則」繼續發揮建設性作用。