德國公布「中國戰略」　中國：基於偏見「去風險」會適得其反

德國7月13日公布國家首份「中國戰略」文件。中國駐德國大使館發言人13日回應指，基於意識形態偏見和競爭焦慮而強行「去風險」，只會適得其反，人為加劇風險。



中國駐德國大使館發言人表示，中德經貿等各領域務實合作是互惠互利、優勢互補的關係，對雙方都是更大的發展機遇，而非風險。發言人說，當前全球穩定和經濟復蘇的最大風險是推動分裂對抗和脫鈎斷鏈，將正常的合作泛安全化、政治化，雙方應通過不斷增進政治互信，推進雙邊關係「去風險化」。

中方希望德方理性、全面、客觀看待中國的發展，德國當前面臨的很多挑戰和問題並非是中國造成的，中國是德國應對挑戰的合作夥伴，而非對手。發言人指，將中國視為「競爭者和制度性對手」不符合客觀事實，也不符合兩國共同利益，以意識形態為導向看待中國和制定對華戰略，只會加劇誤解和誤判，損害雙方合作與互信。

中方始終重視發展對德關係，願與德方共同落實好中德第七輪政府磋商成果，加深各領域交流和務實合作，但發展雙邊關係必須秉持互相尊重、平等互利的基本原則，中方堅決反對利用涉台、涉疆、涉港、涉海、人權等問題干涉中國內政，歪曲抹黑中國，甚至損害中方核心利益。中方將堅決捍衛國家主權、安全和發展利益。

發言人指，中德在促進世界多極化、維護自由貿易、應對氣候變化等方面有諸多共同利益。發言人稱，希望雙方相向而行，堅持互利共贏，攜手應對全球挑戰，為動盪的世界注入更多穩定性和正能量。