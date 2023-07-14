所羅門群島：中國警方將協助網絡和社區安全　不是地區安全威脅

在澳洲和新西蘭要求所羅門群島（Solomon Islands）公開與中國警務合作協議細節後，所羅門回應稱，中國將協助增強其1500名警察在網絡安全和社區警務方面的能力，不是地區安全威脅。



綜合法新社、路透社報道，所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）星期一（7月10日）在北京人民大會堂與中國總理李強舉行會談，雙方之後簽署九份文件，包括有效期至2025年的警務「實施計劃」。

美國、澳洲和新西蘭隨後呼籲所羅門群島立即公佈這一警務協議的細節，並指該協議可能使南太平洋緊張局勢升溫。

索加瓦雷辦公室星期五（14日）發聲明稱，所羅門正在擴大其安全夥伴關係，中國警方將在澳洲和新西蘭警務支持的基礎上，增加對所羅門的警務支持。

中所關係：2023年7月11日中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅和所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）一同為所羅門群島駐中國大使館舉行揭幕儀式。圖為CGTN影片截圖。（Reuters）

聲明說：「沒人可以壟斷知識。所羅門群島與中國和所有夥伴的合作都建立在平等和尊重主權和領土完整的原則基礎上。」

聲明還說：「政府不認為所羅門警察部隊交通管制、管理系統的增強，以及與警方設備或法醫實驗室有關的條款會對太平洋地區的和平和安全構成威脅。」

澳洲外交部長黃英賢稱，她星期四（13日）晚在雅加達與中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅會面，並傳達了澳洲對太平洋安全的明確看法，太平洋地區的安全需求應在該地區內得到滿足。

所羅門群島於2022年與中國達成安全協議。索加瓦雷在協議簽署後首次訪問北京時承諾，支持中國的全球發展倡議和全球安全倡議政策。

圖為2023年7月10日下午，中國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的所羅門群島總理索加瓦雷。（中國人力資源和社會保障部）

（編按：所羅門群島7月14日否認協議會對太平洋地區的和平構成威脅的說法。

索加瓦雷辦公室14日發聲明稱，他們正擴大其安全夥伴關係，中國警方能加強澳洲和新西蘭提供的警務支持。

聲明指，所羅門群島與中國及所有夥伴合作均建立在平等和尊重主權領土完整的原則上，所羅門群島政府看不到在首都霍尼亞拉（Honiara）改善警方交通控制和管理系統、提供警察設備或完善法醫屍檢實驗室會如何威脅太平洋地區的和平與安全。