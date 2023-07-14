王毅就「東盟+3」合作提三點建議　支持香港加入RCEP

中央外辦主任王毅7月13日在印尼雅加達出席東盟與中日韓（又稱東盟+3或10+3）外長會時稱，支持香港作為首批成員加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。



他出席稱10+3國家作為地區主要經濟體，理應加強團結，密切合作，共迎挑戰。

他強調稱，2023年是落實《10+3合作工作計劃》的開局之年，地區國家要把握構建東亞共同體的長遠目標，支持東盟中心地位，完善包容性區域合作架構，不斷拓展合作領域，為地區乃至世界經濟的復蘇增長注入更為強勁的「東亞力量」。

圖為2023年7月14日中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席在印尼雅加達舉行的東盟（ASEAN）外長會期間，與印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）握手合照。（Reuters）

王毅就下階段10+3合作提出三點建議。

一是堅持開放合作，加快推動區域一體化進程。以RCEP全面生效為契機，支持香港作為首批成員加入RCEP。中方支持制定「10+3經濟合作工作計劃」，建設穩定、暢通、基於比較優勢的區域產供鏈體系，願推進中小企業合作，支持10+3宏觀經濟研究辦公室打造區域知識中心。

二是堅持共同安全，不斷提升危機應對效能。中方將持續向10+3大米緊急儲備機制捐資，強化東盟糧食安全訊息系統，更好維護地區糧食安全。提升清邁倡議多邊化可用性和有效性，築牢區域金融安全網。日本核污染水排海事關海洋環境安全和人類生命健康，茲事體大，務必三思，不應擅自行事，不能鑄成大錯。

三是堅持創新引領，充分挖掘可持續發展潛能。加大新興產業合作，為發展增添動力。中方支持東盟提出的10+3電動汽車生態系統發展的聲明，歡迎各方參與中方舉辦的清潔能源對話、低碳發展夥伴關係研討會、東亞論壇等活動。中方還將持續推進減貧、村官交流、鄉村發展等領域合作。