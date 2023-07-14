王毅就「東盟+3」合作提三點建議 支持香港加入RCEP
撰文：許懿安
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中央外辦主任王毅7月13日在印尼雅加達出席東盟與中日韓（又稱東盟+3或10+3）外長會時稱，支持香港作為首批成員加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。
他出席稱10+3國家作為地區主要經濟體，理應加強團結，密切合作，共迎挑戰。
他強調稱，2023年是落實《10+3合作工作計劃》的開局之年，地區國家要把握構建東亞共同體的長遠目標，支持東盟中心地位，完善包容性區域合作架構，不斷拓展合作領域，為地區乃至世界經濟的復蘇增長注入更為強勁的「東亞力量」。
王毅就下階段10+3合作提出三點建議。
一是堅持開放合作，加快推動區域一體化進程。以RCEP全面生效為契機，支持香港作為首批成員加入RCEP。中方支持制定「10+3經濟合作工作計劃」，建設穩定、暢通、基於比較優勢的區域產供鏈體系，願推進中小企業合作，支持10+3宏觀經濟研究辦公室打造區域知識中心。
二是堅持共同安全，不斷提升危機應對效能。中方將持續向10+3大米緊急儲備機制捐資，強化東盟糧食安全訊息系統，更好維護地區糧食安全。提升清邁倡議多邊化可用性和有效性，築牢區域金融安全網。日本核污染水排海事關海洋環境安全和人類生命健康，茲事體大，務必三思，不應擅自行事，不能鑄成大錯。
三是堅持創新引領，充分挖掘可持續發展潛能。加大新興產業合作，為發展增添動力。中方支持東盟提出的10+3電動汽車生態系統發展的聲明，歡迎各方參與中方舉辦的清潔能源對話、低碳發展夥伴關係研討會、東亞論壇等活動。中方還將持續推進減貧、村官交流、鄉村發展等領域合作。