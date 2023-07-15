韓國外長朴振晤王毅　籲中國為朝鮮半島和平穩定發揮作用

韓國外交部長朴振7月14日下午在印尼雅加達與中國中央外辦主任王毅會談。朴振稱，中國為朝鮮半島和平穩定而發揮的作用，目前是空前重要的。



韓聯社網站14日稱，朴振的言論被解讀為，韓國呼籲身為聯合國安理會常任理事國的中國不要再袒護朝鮮挑釁，而應與國際社會一起對朝施壓。

報道指，朴振強烈譴責朝鮮12日發射洲際導彈，並強調促使朝鮮停止挑釁、重返無核化對話，符合韓中兩國的共同利益。

韓中決定從各種渠道加強溝通，包括外交安全對話、副部級戰略對話、副部級人文交流促進委員會、一軌半對話。雙方決定在供應鏈管理、促進人員往來、文創交流方面加強合作，在朝核問題上，雙方也將在各層級加強溝通。雙方同意韓中日3邊合作對地區和平與繁榮的重要性，並商定為重啟部長會議、領導人會議等3邊合作機制而積極努力，也商定為發展健康的韓中關係而共同努力、細心留意。

朴振14日在雅加達與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本外務大臣林芳正會談，討論加強合作應對朝鮮核導威脅的方案。

布林肯表示，在美日韓3國的共同安全方面，朝鮮的持續挑釁是最大挑戰。他提及朝鮮發射洲際彈道導彈，並強調稱，3國代表帶着共同防禦的意志共聚，為遏制和防禦朝鮮的一切侵略，3國將動用所有可用手段。