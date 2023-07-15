王毅晤博雷利　促歐盟明確中歐戰略夥伴關係定位

中央外辦主任王毅7月14日在印尼首都雅加達（Jakarta）會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）時稱，歐方應進一步明確雙方戰略夥伴關係定位，推動中歐關係在現有基礎上向前走，不能搖擺不定，更不能鼓勵開倒車的言行。



根據中國外交部，王毅表示：「中歐之間沒有根本利害衝突，我們都主張多邊主義，都支持世界多極化和國際關係民主化，都支持以聯合國為核心的國際體系。」

王毅稱，今年是中歐建立全面戰略夥伴關係20年，具有承前啟後的重要意義，中歐加強溝通、增進信任、加強合作符合雙方共同利益，中方支持歐盟堅持戰略自主，作出獨立判斷，願與歐方優勢互補、形成合力，發揮1+1大於2的效應，對接彼此提出的全球倡議，包括共建一帶一路和全球門戶計劃的相互支持。

博雷利稱，中國是歐盟的重要夥伴，這一定位十分清晰也十分確定，歐盟堅定奉行一個中國政策，其核心內涵是世界上只有一個中國，台灣不是一個國家，歐盟從來不支持台獨，歐盟願與中國保持強有力的接觸，發展具建設、穩定和長遠的關係。

博雷利說：「全球產供鏈你中有我、我中有你，歐中脫鈎不現實也不可能。 歐盟不支援陣營對立和平行體系，去風險絕非針對中國，歐盟從無意阻礙中國的發展。」

雙方還就烏克蘭問題交換意見。