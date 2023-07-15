王毅晤朴振：中韓面臨困難挑戰增多　不符根本利益

中央外辦主任王毅7月14日在印尼首都雅加達（Jakarta）會見韓國外長朴振。



根據中國外交部，王毅說，中韓隔海相望，是搬不走的近鄰，經濟互補是分不開的夥伴，人民千年交往是隔不斷的聯繫，中國對韓睦鄰友好政策保持連續和穩定性，不針對第三方，也不應受第三方影響，中韓關係能夠、也應該走好、走穩、走遠。

王毅表示，近段時間，中韓關係面臨的困難和挑戰增多，這不符合兩國人民的根本和長遠利益，中方願同韓方本着相互尊重的精神，追求和而不同的君子之道，加強溝通，重建互信，推動中韓戰略合作夥伴關係重回健康穩定發展軌道，不讓建交30年來取得的成果蒙上灰塵。

王毅強調，雙方要發揮地緣相近、經濟相融、人文相通優勢，排除干擾、和睦相處，重啟各層級交往，堅定推進互利合作，為雙邊關係注入更多積極預期，為兩國人民帶來更多福祉，為地區和平穩定發展作出更大貢獻，台灣問題是中方核心利益中的核心，事關中韓關係的政治基礎和基本信義，希望韓方恪守一個中國原則，審慎妥善處理。

朴振表示，韓中是近鄰也是戰略合作夥伴，韓中關係順暢發展符合雙方共同利益，也將為地區和平穩定作出貢獻，韓方一貫尊重一個中國原則，這一立場沒有任何變化，韓方願同中方基於相互尊重和互惠原則，進一步加深兩國各領域交往合作，開啟兩國關係新的30年，期待保持雙方高層交往溝通，加強產供鏈合作，活躍人文交流。

中韓雙方還就包括朝鮮半島局勢在內共同關心的國際地區問題交換意見。