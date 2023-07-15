韓國總統尹錫悅突訪烏克蘭　將晤澤連斯基料談軍援

韓媒7月15日稱韓國總統尹錫悅突然訪問烏克蘭。韓聯社15日稱，這是他首次訪問烏克蘭，以及與少烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。



韓國身為美國作為盟友以及一個正在崛起的武器出口國，面臨須向烏克蘭提供武器的壓力，但尹錫悅政府擔心俄羅斯對朝鮮的影響力，對此一直表現猶豫，轉而對烏提供人道主義與財政援助。

路透社4月19日刊登韓國總統尹錫悅的訪問內容，他稱若出現嚴重違反戰爭法的行徑，韓國或無法堅持只向烏克蘭提供人道和財政援助。這是尹錫悅首次提及或會向烏克蘭提供除人道及財政支援以外的支援。

韓總統府19日指，政府在向烏提供武器的立場暫時沒改變，尹錫悅的言論是 「假設性的」。

尹錫悅辦公室稱，應烏方要求，尹錫悅5月21日會見澤連斯基，這是兩人第一次會面。兩人是在日本廣島出席七國集團（G7）峰會作場邊會面。

報道引述總統室高層人士稱，關於韓國向烏克蘭提供殺傷性武器的可能，烏克蘭可向所有國家請求提供援助，但韓方會考慮所有制約因素，並根據其原則再做出決定。

尹錫悅與澤連斯基5月首晤後，澤連斯基夫人葉蓮娜（Olena Zelenska）以總統特使身份訪問韓國，5月16日在首爾與尹錫悅見面。她稱希望韓方向烏方援助非殺傷性的軍事設備，如地雷探測和掃除裝備、急救車等。

圖為2023年7月13日，韓國總統尹錫悅訪問波蘭，並在該國與總統府舉行的歡迎儀式上檢閱儀仗隊。（Reuters）

在此之前尹錫悅訪問波蘭訪。兩國2022年年達成一項價值137億美元的武器交易，這是韓國有史以來最大的一筆武器交易，其中包括向波蘭供應韓國火箭發射器和戰機。

尹錫悅13日會見波蘭總統杜達時，對擴大核電和國防等戰略領域的雙邊聯繫表示歡迎。

杜達表示，波蘭希望在國內生產韓國武器，尹錫悅稱兩國領導人同意以互利的方式發展防務合作。

尹錫悅訪問波蘭前，獲遨出席立陶宛（Lithuania）的北約峰會。這是他第二次以觀察員身份出席北約峰會。