岸田文雄中東行將啟程　日媒料與沙特達成稀土開發投資協議

日本首相岸田文雄將開啟中東之行，日媒7月15日稱，岸田將與中東國家討論包括礦產在內的能源議題，日本和沙特預計將在共同投資開發稀土礦一事上達成協議。



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《日經亞洲》15日稱，作為協議的一部份，日本經濟產業省和有政府支持的日本金屬和能源安全組織（JOGMEC），將與沙特工業和礦產資源部簽署一份合作備忘錄。

根據協議，日本和沙特將在第三國探索資源開發項目，進行聯合投資。日本希望獲得關鍵礦產的使用權，例如用於電動汽車的稀土金屬。作為國家戰略的一部份，沙特也在國內尋找新的稀土礦，日方將提供專業技術協助沙特進行初步勘探。

此外，日本還將幫助沙特加快開採現有資源，例如銅、鐵和鋅。

報道稱，目前世界上大部份稀土由中國等少數國家供應，比如電動汽車電池中使用的元素鋰和鈷。日本和沙特致力於實現此類金屬供應鏈的多元化，避免過度依賴任何特定供應商。

稀土作為不可再生的稀缺性戰略資源，是17種金屬元素的統稱，素有「工業味精」的美譽，因在能源、軍事等高新科技領域的廣泛應用而備受關注。路透社數據顯示，中國的稀土產量佔全球精煉產量的90%，處於絕對主導地位。

正因如此，近年來，美國及其盟友正不斷尋找和打造新的稀土供應鏈，以減輕對中國的依賴，試圖避免「被卡脖子」（受制於人）的困境。

然而這並非一件容易的事。高盛集團7月6日指出，西方可能需要投資超過250億美元才能匹配中國的稀土供應量。

一位匿名日本政府官員稱，考慮到當前的烏克蘭局勢和原油價格高企，與中東國家討論能源行情也是岸田出訪非常重要的目的，日本希望能藉助此次訪問擴大與中東各國在新能源領域的合作。

據共同社此前報道，岸田在參加完北約維爾紐斯峰會後，計劃於7月16至19日訪問中東的沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）及卡塔爾三國。這是2020年1月時任首相安倍晉三出訪以來，日本首相首次訪問中東。

（編按：共同社7月15日引述消息稱，岸田文雄計劃16日在訪問地首站沙特阿拉伯與海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）秘書長布達維（Jassim Mohammad Al Budaiwi）會談並提議舉行部長級對話，17日訪問阿聯酋、18日訪問卡塔爾並分別與兩國首腦會談，19日返回日本。）

岸田6月27日在自民黨高層會議上表示，除資源外交，他還將推動日本在複雜化的國際局勢中作出貢獻，探討氣候變化議題以及「碳中和」技術合作，經濟界相關人士將隨行。