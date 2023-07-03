沙特等國仿效中國　在南太平洋推波斯灣版「一帶一路」

中東研究專家指，波斯灣石油國家正在利用鉅額財富在南太平洋地區建立影響力，這明顯是在仿效中國的一帶一路基礎建設項目。

沙特阿拉伯與阿聯酋正在太平洋小島國投入大量資金，協助這些國家應對氣候變化帶來的影響。

商人兼瓦努阿圖駐阿聯酋特使坎頓（Milroy Cainton）告訴法新社，波斯灣國家顯然希望與太平洋島國建立友好關係。「它們看到了南太平洋地區存在的一些優勢。它們，還有中國為我們提供了很大的幫助。」

自2015年以來，阿聯酋已在多個太平洋島嶼的基礎設施項目上花費了至少5000萬美元（約3.91億港元），主要項目為可再生能源，包括為瓦努阿圖設立太陽能發電廠。在阿聯酋的資助下，南太平洋島國薩摩亞建了一個風電場，馬紹爾群島建設了儲水設施，吉里巴斯、圖瓦盧和所羅門群島則開展了太陽能發電項目。

據坎頓介紹，瓦努阿圖首都維拉港的太陽能發電廠是阿聯酋在瓦努阿圖開展的最大規模可再生能源項目之一，瓦努阿圖國會大廈就是靠這個發電廠發電。坎頓指出，基於阿聯酋在瓦努阿圖投資的清潔能源項目，兩國關係「取得了重大進展」。

沙特近年與多個太平洋島國建交

沙特則在過去幾年先後與多個太平洋小島國，包括圖瓦盧和斐濟（2015年）、湯加（2020年）、瓦努阿圖（2022年），以及庫克群島（今年4月）建立外交關係。沙特也在上個月宣佈，為今年主辦太平洋運動會的所羅門群島捐助800萬美元。此外，太平洋地區的政要今年初也前往沙特首都利雅得，討論氣候融資等問題。

法新社分析指出，過去10年，沙特和阿聯酋在國際舞台上扮演着越來越重要的角色，在外交政策上也採取越來越強硬的立場。兩國對可再生能源的鉅額投資不僅引起世界矚目，阿聯酋也成功申辦於今年底在迪拜舉行的第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）。

新加坡國立大學中東研究所高級研究員薩曼（Jean-Loup Samaan）說：「這反映出他們的新野心。過去，這些波斯灣國家在國際關係方面一直扮演着被動的角色。」

他指出，沙特和阿聯酋等波斯灣國家已在過去10年，通過自身的鉅額財富，在印度洋和印度太平洋地區逐步擴大影響力。「這就像是規模較小、波斯灣版本的一帶一路。」薩曼說，沙特和阿聯酋等國在對南太平洋地區進行投資，利潤並不是最大的考量。「他們是要與符合自身利益的國家，建立外交夥伴關係。」