俄稱已阻止暗殺「今日俄羅斯」總編輯行動　7人被捕

撰文：房伊媚
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俄羅斯聯邦安全局（FSB）7月15日稱，已與俄內務部和偵查委員會一起成功阻止一個針對「今日俄羅斯」（RT）總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）以及記者索布恰克（Ksenia Sobchak）的暗殺行動，7人被捕。俄方指控烏克蘭情報機構策劃暗殺行動。

俄衛網16日稱，俄執法人員已在莫斯科拘捕7名參與暗殺行動的人士，包括未成年人士。報道指，俄羅斯聯邦安全局公布審問被捕人士的影片，當中有被捕人士說，他們與新納粹組織Paragraph-88有關。

報道稱，被捕人士藏有突擊步槍和彈藥，準備用來行兇，而俄執法人員搜出帶有新納粹分子和烏克蘭民族主義者標誌的物品。

俄羅斯外交部15日表示，這次暗殺行動是基輔政權在西方保護人的精心策劃下，對俄羅斯平民發動恐怖襲擊的又一次嘗試，而烏方施襲的理由是俄羅斯記者的職業行為。俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）指，正發生的一切再次顯示烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）政權的恐怖主義本質，他對一系列的恐怖襲擊負有責任。

西蒙尼揚回應指，這是她在過去一年第二次被企圖暗殺。她說恥辱、背叛和帶着做了無法彌補的事情的感覺生活，是比死亡更可怕的事情，她希望被捕的人能意識到這一點。

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