G20財長會不止講金：內部分歧仍難了？　地緣政治是「枱下議程」

二十國集團（G20）財長及央行行長7月17日一連兩天在印度古吉拉特邦（Gujarat）首府甘地納加（Gandhinagar）舉行會議，理論上主要討論世界經濟問題，但預計與會者將花上不少時間討論地緣政治角力與其影響。



正如彭博社14日稱，會議最重要的關注點或不會出現在官方議程上：美國及其盟友與中俄，哪一邊會在全球影響力之爭中佔上風？

印度是2023年G20的輪值主席國，在4月舉行的上一次財會卻未能促成發布聯合聲明，甚至連主席國的總結聲明都沒有，凸顯組織內部意見分歧嚴重。

惟外界並非全然沒有什麼可以期待。耶倫已重新與中國經貿高層官員建立起聯繫，愈多國家、組織及團體加入對俄烏進行調解，還有瓦格納集團發動兵變凸顯俄羅斯軍方內部存在矛盾，或能讓G20的發揮作用的空間增加。

今次會否有會後聯合聲明，以及內文措辭會否被要求調整，或是否會因為意見分歧嚴重而流產，將成為今次財長會其中一個焦點。

全球金融市場在今年初一度遇到波動，預計G20財長會議將討論該次事件所產生的影響。（REUTERS）

改革世銀與IMF

另外與會的美國財長耶倫（Janet Yellen）將提出改革世界銀行及國際貨幣基金組織（IMF），報道引述消息人士指，由美國前財長薩默斯（Larry Summers）及辛格（NK Singh）組成的經濟專家小組會建議該兩個組織向發展中國家提高貸款，同時要求私營組織等增加款項。

IMF的數據顯示，面對債務困境的國家比例，與2015年的水平相比增加一倍至60%，像贊比亞（Zambia）國家在G20的共同框架下，與中國等債權國達成解決債務方案，為其他面對同樣狀況的斯里蘭卡、埃塞俄比亞、加納等國家有例可循。

FTX爆煲，令各國關注如何有效監管加密資產市場。（Getty Images）

「荒蠻西部」怎麼管？

FTX等加密資產市場近年「爆煲」，促使金融穩定委員會（FSB）及IMF研究實施全球標準，FSB主席諾特（Klaas Knot）在會議前去信G20財長，要求加強跨國合作和分享情報，避免加密資產活動因為全球監管制度出現漏洞而流向比較寬鬆的地區。

當然，俄烏局勢始終是今次會議的主要議題，但預計擔任主席國的印度難以遊說中國及俄羅斯支持關於俄烏戰爭的措詞。印度經濟事務部長塞斯（Ajay Seth）13日承認，各方在核心議題都有共識，惟俄烏戰爭對全球經濟影響除外。這亦反映G20財長會議期間都會上演大國博弈的場面。

其他「本業」議題

彭博社官員們計劃推動加強多邊開發銀行的資源、鼓勵更多信貸流動以限制氣候變化，並爭取讓全球最低企業稅協議執行，不過或很難完成。

彭博社15日報道，全球金融官員在政策上持續有分歧，特別是在應對通脹一事上就更明顯。物價不斷上升雖令歐美央行奉行緊縮政策，惟可能通縮的前景則驅使中國考慮進一步放寬利率措施。

今年初傳出包括瑞信（Credit Suisse）等多間銀行的營運危機，導致全球投資市場出現震盪，因此G20財長將會討論這個危機所帶來的威脅。

6月下旬於巴黎舉行的全球金融峰會進行期間，贊比亞與包括中國在內的政府債權人達成重組63億美元貸款的協議。未來數天料不會出現類似的突破，部份原因是亟需紓困的負債國未參會，不過是次財長會如能就是相關事宜作進一步討論，可能也是一個好的迹象。