美國前財長薩默斯：英國脫歐將成為歷史上經濟錯誤

美國前財長薩默斯（Larry Summers）6月1日認為，英國脫歐導致當地經濟受損，並進一步推高通脹，形容事件會被視為一個「歷史上的經濟錯誤」。



《衛報》報道，在克林頓（Bill Clinton）時代擔任財長的薩默斯接受英國廣播公司（BBC）訪問時，指英國脫歐之後，英國經濟的競爭力被削減，英鎊受壓下挫，當地物價面臨上行壓力，貨物進口及勞工供應受阻，為這些因素導致高通脹。

薩默斯同時批評英國管理經濟的方式，將其中一個矛頭指向英倫銀行，批評當地的通脹問題與對方錯誤判斷、持續擴張過度的金融政策有關，

對於英倫銀行是否應繼續加息以應對通脹，薩默斯以苦口良藥為比喻，稱即使藥物或有副作用，但通常最好都是服完整個療程，而不是提早停藥和希望舊病復發。

他同時對工業國家受到低增長及高通脹問題困擾感到憂慮，指如果英國陷入根深蒂固的通脹情況，假如經濟沒有明顯放緩，將難以解決通脤。

根據英國上週公布的官方數據顯示，當地的通脹率處於8.7%，仍屬偏高水平，民眾面對自1970年代後期以來的糧食價格急升困境。而美國的消費者物價指數則連續數月放慢，4月份的通賬率回落至4.9%。