柬埔寨7月23日大選　執政黨勝券在握　反對派小黨不言棄

在許多人眼裏，來臨的柬埔寨選舉是首相洪森領導的柬埔寨人民黨囊中之物，投票只不過是走過場。儘管如此，親民主派的反對黨依然孜孜不倦地四處拉票，堅信能為民主走一步是一步。



自本月初以來，草根民主黨（Grassroots Democratic Party）的黨員就時不時騎着配有擴音器和橫幅的白色嘟嘟車，穿梭在首都金邊的大街小巷，呼籲選民投票支持該黨。

小黨迎難而上

對這個鮮為人知的政黨來說，要在7月23日的大選中拿下125個國會議席中的任何席位，無疑是一項艱巨的任務，但該黨黨魁英維拉（Yeng Virak）卻堅持不放棄。他說：「我們的使命是恢復民主。」

在2018年舉行的上屆大選中，在主要競爭對手柬埔寨救國黨（CNRP）被禁參選後，執政的柬埔寨人民黨大獲全勝，橫掃所有國會議席。這一次，被視為唯一有實力挑戰柬埔寨人民黨的在野黨燭光黨，被指沒有正確提交參選文件，遭選舉委員會撤銷競選資格。成立僅一年多的燭光黨，前身是柬埔寨救國黨。

燭光黨被取消大選資格讓洪森可以再次暢行無阻地繼續掌權，畢竟剩餘的17個參選政黨，無論是財力還是實力都遠不及柬埔寨人民黨。

柬埔寨人民黨的競選活動花招百出，包括邀請樂手在卡車頂上表演，以及免費分發印有黨標誌的T恤和帽子給支持者，這與只能通過在電單車上拉橫幅、在社交媒體上貼文和分發傳單等低成本手段來拉票的草根民主黨形成強烈對比。

英維拉說：「我們只能盡最大的能力去接觸選民。」

圖為2023年7月1日，支持現任柬埔寨總理洪森與執政黨的支持者在金邊出席造勢活動。（Reuters）

反對派被拉攏

更讓反對派受打擊的是，近年來有不少反對黨領袖和活躍分子被柬埔寨人民黨拉攏，單是最近幾周，跳槽到執政黨的反對派黨員就有數十人。

自我流放海外的前救國黨黨魁桑連西說，如果幾個小政黨能夠贏得國會議席，對洪森政府來說其實是有利的，因為這能製造柬埔寨是有民主挑戰者的形象。不過他又說，若真的發生這樣的情況，也不會有人真的那麼認為，大家只會覺得這只是一塊遮羞布，柬埔寨實際上仍是一黨制國家。

面對看似很多選擇，實際上卻沒什麼選擇的情況，許多柬埔寨選民對選舉嗤之以鼻。一名嘟嘟車司機說：「我不會去投票，畢竟拳擊場上根本只有洪森一人在搏擊。」