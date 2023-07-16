你燒我都燒？　瑞典男擬焚燒《聖經》　報復《可蘭經》被毀

瑞典近年發生多宗焚燒《可蘭經》（Quran）事件，惹來阿拉伯國家的抨擊。一名男子7月15日計劃在瑞典首都斯德哥爾摩的以色列大使館外焚燒《聖經》及猶太教經典《妥拉》（Torah），但他臨時叫停。



半島電視台（Al-Jazeera）15日報道，該名男子是32歲的敘利亞裔男子阿魯什（Ahmad Alloush），他從袋中取出一個打火機，並丟到地上，強調自己無意焚燒聖經。

阿魯什之後拿出一本《可蘭經》，稱大家可以批評伊斯蘭教，但焚燒《可蘭經》則絕對不是表達言論自由，而是一種行動。他認為，自己這次的行為是對焚燒《可蘭經》的回應，重申言論自由是有限度。

他承認焚燒《妥拉》和聖經的計劃令民眾不滿，如今大家應該感到高興。

今次事件源於伊拉克公民穆米卡（Salwan Momika）日前趁伊斯蘭教主要節日古爾邦節（Eid al-Adha），在斯德哥爾摩一間清真寺外焚燒《可蘭經》。瑞典外交部譴責這些行為是伊斯蘭恐懼症，形容焚燒《可蘭經》或其他宗教典籍的做法是挑釁和不尊重，強調瑞典和歐洲都不會接受任何種族歧視和仇外主義。當地電視台的民意調查亦顯示，大多數同訪民眾都支持禁止在公眾地方焚燒宗教典籍。