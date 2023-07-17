美國特使克里抵中國晤解振華　耶倫再談訪華成果：渴望再接再厲

接棒美國務卿布林肯（Antony Blinken）和財政部長耶倫（Janet Yellen），美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）7月16日展開訪問中國行程並於17日與解振華舉行雙邊會談。耶倫16日在印度就先前訪華成果發表講話，稱美國與中國建立了有彈性且富有成效的溝通渠道，「渴望」在此基礎上再接再厲，進一步緩和與中國的緊張關係，但同時表示，此時取消對華關稅還「為時過早」。



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綜合美國彭博社、英國路透社報道，當天，耶倫參加了在印度西部城市甘地納格爾舉行的二十國集團（G20）財長和央行行長會議。

在會議開始前的新聞發布會上，耶倫表示，她上週對北京的訪問有助於將美中關係置於「更堅實的基礎上」，世界上最大的兩個經濟體對世界負有「在共同關心的領域開展合作」的義務。

耶倫說：「眾所周知，我上週前往中國，與北京新任經濟領導團隊會面。在與我的同行會晤期間，我強調了兩國共同努力應對我們所面臨的全球挑戰的重要性。」

耶倫稱，作為世界上最大的兩個經濟體，中美有義務為兩國人民和世界人民在共同關心的領域開展合作。「上週的訪問是向前邁出的一步，使我們的關係有了更堅實的基礎，並建立了有彈性且富有成效的溝通渠道。雖然還有許多工作要做，但我相信這次訪問是一個重要的開端。我渴望在北京之行奠定的基礎上再接再厲，採取進一步行動（緩和與中國的緊張關係）。」

她重申，美國對中國實施出口管制和投資限制是出於國家安全考慮，而不是為了切斷與中國的聯繫，」我們在許多領域的貿易和投資是完全沒有爭議的，對雙方都有利。」

耶倫還提及，美國即將完成對華徵收關稅的四年期審查，她在最近的訪華之行中也討論了這一問題。任何取消關稅措施的舉動都將激起美國國內的政治反應，共和黨議員及總統候選人會尋求加大對拜登政府的壓力。

耶倫宣稱，美國對中國不公平貿易做法的擔憂依然存在，這促使華盛頓對華徵收關稅。「因此，也許隨着時間的推移，這是一個我們可以取得進展的領域，但我要說，至少在目前將其作為一個緩和的領域還為時過早。」

她聲稱，美國公司希望看到一個可以「在中國投資並蓬勃發展」的營商環境。

中美關係：美國財政部長耶倫2023年7月16日出席在印度舉行的二十國集團（G20）財長和央行行長會議。（Reuters）

值得一提的是，五年前（2018年）的7月6日，美國對華挑起了貿易衝突，當時美國政府根據《1974年貿易法》第301條規定，對價值340億美元的中國商品加征25%的進口關稅；中國於同日對同等規模的美國產品加征25％的進口關稅。

此後，特朗普政府對中國商品又加征了多輪關稅，中方分別進行了反制，但拜登政府至今未取消加征的關稅。

華盛頓智庫彼得森國際經濟研究所的數據顯示，目前有大約66.4%的中國輸美商品被加征關稅。在貿易衝突前，美國對中國商品徵收的平均關稅水平只有3.8%，但這一數字在加征多輪關稅以後已大幅增加到19.3%。

7月9日，耶倫結束4天訪華行程。這是耶倫首次以美財政部部長的身份訪華，她也是近期第二位訪華的美國內閣高官。

據財政部網站消息，7月10日，財政部相關負責人表示，中方在會見會談中，要求美方採取實際行動回應中方對於美經濟制裁打壓的重大關切。中方再次重申了在取消對華加征關稅、停止打壓中國企業、公平對待兩國雙向投資、放寬對華出口管制、取消涉疆產品禁令等問題上的關切，希望美方切實採取行動，回應中方在兩國經濟關係中的重大關切。

耶倫出席新聞發布會並發表講話

談及俄烏衝突，耶倫表示，美國將繼續切斷俄羅斯獲得其對烏克蘭發動戰爭所需的軍事裝備和技術的渠道。「我們今年的核心目標之一是打擊俄羅斯逃避制裁的努力。我們的聯盟正在最近幾個月所採取的行動的基礎上繼續努力。」

耶倫還在記者會上談到了美方在G20財長和央行會議上的其他關注重點，包括新興市場和發展中國家的債務困擾、多邊開發銀行的演變及全球稅收協議。