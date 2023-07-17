美國特使克里訪中國　與解振華會談

美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）抵達北京展開訪華之旅後，7月17日與中國氣候變化事務特使解振華會談。



央視指，解振華17日上午在北京飯店與克里舉行會談。克里16日抵達北京展開訪華之旅，成為2023年第3名訪問中國的美國高級官員。

克里訪中國：圖為2023年7月17日上午，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）訪華期間在北京飯店與中國氣候變化事務特使解振華舉行會談。（Reuters）

根據中國生態環境部12日宣布，經中美雙方商定，克里16日至19日訪華，雙方會就合作應對氣候變化深入交換意見。

兩人談什麼？

時隔近2年再前往中國，克里訪華期間會在北京與解振華舉行雙邊會談，討論重點包括減少甲烷排放、限制煤炭使用、遏制森林砍伐和幫助貧窮國家應對氣候變化等，也可能商討美國恢復對中國太陽能電池板及電池組件徵收關稅和實施其他限制。

中美有何期待？

對於克里訪華，美國旨在就解決氣候危機與中國接觸，包括為聯合國氣候變化大會第28次締約方會議（COP28）的談判鋪路，中方則希望雙方為中美氣候合作創造有利條件和氛圍。

從氣候合作看中美關係

中美關係因貿易爭端、軍事角力、「人權指控」和「間諜指控」等變得緊張的情況下，選擇在氣候領域合作，相信較易讓兩國進行更多交流和對話，也可推進解決全球氣候問題。

儘管中美在不少方面看法分歧，兩國都同意需要在氣候領域合作，這讓氣候問題成為一個良好合作切入點。

氣候變化合作曾是中美其中一個相對較有望取得進展的項目，因此從克里此訪能否取得突破，也能看出中美在建立具建設性關係的誠意。

克里訪中國：圖為2023年7月17日上午，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）訪華期間在北京飯店與中國氣候變化事務特使解振華舉行會談。（Reuters）

包括國務卿布林肯（Antony Blinken）和財政部長耶倫（Janet Yellen）在內的美國高官接連訪華，都是為了緩和兩國緊張關係並尋求在競爭與合作之間取得平衡，還有發掘兩國的合作潛力。

布林肯訪中國時強調要與中國建立開放溝通，為中美關係加裝「護欄」，消除誤解和避免誤判並探索兩國在跨國挑戰上開展合作的潛力，耶倫更是明言，作為世上兩大溫室氣體排放國及可再生能源投資國，美中在氣候融資上的持續合作至關重要。

克里訪華前、13日也說：「（美國）我們現在想要實現的目標實際上是，在沒有任何讓步的情況下，建立某種穩定的關係。」