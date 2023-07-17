習近平晤菲律賓前總統杜特爾特　冀對方續為兩國友好合作發揮作用

中國國家主席習近平7月17日下午在北京釣魚台國賓館會見菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte），他稱中方始終重視中菲關係，願同菲方一道推動中菲關係行穩致遠，希望杜特爾特繼續為兩國友好合作發揮重要作用。



央視新聞報道指，習近平表示杜特爾特擔任菲律賓總統期間，本著對人民負責、對歷史負責的態度，毅然作出改善對華關係的戰略選擇，中菲關係得以重回正軌並蓬勃發展，為兩國友好交往作出重要貢獻。

他稱，中菲同為亞洲發展中國家，兩國發展根植於睦鄰友好的周邊環境，根植於合作共贏的亞洲大家庭，中國奉行親誠惠容的周邊外交理念，一向堅持與鄰為善、以鄰為伴。他稱中方始終重視中菲關係，願同菲方一道，推動中菲關係行穩致遠，「希望你繼續為兩國友好合作發揮重要作用。」

報道引述杜特爾特表示，他感謝中方對菲律賓經濟社會發展給予寶貴支持，特別是慷慨幫助菲律賓抗擊新冠疫情，他稱發展菲中友好關係符合兩國人民利益，也是大多數菲律賓人民的願望。他稱願繼續為推動菲中友好發揮作用。

報道指，王毅也參加會見。

杜特爾特於2016年6月至2022年6月擔任菲律賓總統，他在任期間曾多次訪華。在他卸任後，菲律賓現任總統為小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）。

杜特爾特這次未有提前公開自己訪華的消息。