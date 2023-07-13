阿爾及利亞總統7月17至21日訪華　將晤習近平

中國外交部發言人華春瑩7月13日宣布，應國家主席習近平邀請，阿爾及利亞（Algeria）總統特本（Abdelmadjid Tebboune）7月17日至21日將對中國進行國事訪問。外交部發言人汪文斌同日介紹訪問安排。



汪文斌表示，此次訪問是特本總統任內首次訪華，訪問期間，習近平主席將同特本總統舉行會談，共同擘畫中阿關係未來發展藍圖，並就共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

汪文斌強調，中阿傳統友誼深厚，兩國始終相互尊重，平等相待，彼此支持，中國是首個承認阿爾及利亞臨時政府的非阿拉伯國家，阿爾及利亞曾為恢復新中國在聯合國合法席位作出突出貢獻，2014年，阿爾及利亞同中國建立全面戰略夥伴關係，成為首個同中國建立全面戰略夥伴關係的阿拉伯國家。

汪文斌指，近年來，在習近平主席和特本總統戰略指引下，中阿關係全面、深入發展，兩國政治互信不斷深化，在共建「一帶一路」框架內開展了富有成果的務實合作，在國際和地區事務中保持密切溝通與協調，堅定維護國際公平正義和廣大發展中國家共同利益。

他續稱，中方期待同阿方一道，以此訪為契機，加深互信、拓展合作、增進友誼，推動中阿全面戰略夥伴關係取得更大發展，並為促進中東地區安全穩定、增進發展中國家團結合作作出更大貢獻。