金與正：無核化已經成為過去式　任何方式都無法阻止朝鮮前進

朝鮮國務委員會委員長金正恩胞妹、朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正7月17日在朝中社發表談話，抗議韓美加大威懾力度，重申美國通過制裁或出動戰略武器以實現朝鮮無核化想法行不通。



金與正表示，美國應該清楚認識到，越是加強威懾、擴張軍事同盟，就會離談判桌越遠。朝鮮從90年代起就反覆與美國對話協商，因此不會不清楚美方所謂「無先決條件對話」葫蘆裏賣的是什麼藥。

金與正表示，即使朝美真的開展對話，美國政府能擺在談判桌上的也只不過是「完全、可核查和不可逆的無核化」（CVID）。她強調事到如今，無核化這個詞已經成為過去式，任何方式都無法阻止朝鮮前進的腳步。

金與正又指出，美方提出的「暫停軍演和停止出動戰略武器」方案只是為了爭取時間。即使美軍撤離，朝方也很清楚駐紮在海外的美軍只需半個月就能卷土重來。

韓聯社分析指出，金與正的言論意在推卸關閉對話窗口的責任，並暗示韓美若想對話只撤退駐韓美軍並不足夠，而且即便是撤退美軍，無核化也無法成為討論議題。

另外，金與正在當天的談話中再次對韓國使用了「大韓民國」和「南朝鮮」兩種措辭，分析指這可能是為了突顯朝鮮不再將韓國視為特殊對象。