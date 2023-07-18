路透：美國晶片企業高層晤白宮高官　遊說放寬對中國晶片出口限制

美國國務院和消息人士告訴路透社，美國前幾大晶片企業總裁星期一（7月17日）與拜登（Joe Biden）政府官員會面討論對華政策，希望說服政府放棄對中國實施更多出口限制。



國務院發言人米勒（Matthew Miller）說，國務卿布林肯（Antony Blinken）星期一與美國晶片高管會面，是為分享他對晶片業和供應鏈問題的看法，並聽取晶片業者對供應鏈的看法和他們在中國的發展情況。布林肯6月剛訪問北京。

一知情者透露，出席當天會議的白宮高級官員包括商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、國家經濟委員會主任布雷納德（Lael Brainard）和國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）等，晶片業高管希望說服他們放鬆擬對中國實施新出口限制。

另據彭博社報道，知情人士說，英特爾（Intel）、輝達（Nvidia）、高通（Qualcomm）總裁均反對收緊晶片和半導體製造設備的對華出口管制。據悉華府計劃在幾週內公布新規。

雖然這些高管沒有指望能阻止政府所有行動，但他們感受到一個機會窗口正在出現，並認為有希望藉此說服拜登團隊，使他們相信美中爭端升級，將損害白宮目前所做的外交努力。

這些公司認為，切斷它們與中國這個最大市場的關係，將損害它們在技術開發上的投入能力，最終將波及美國的領先地位。

輝達和高通對報道不予置評，英特爾和白宮暫未回覆置評請求。

拜登政府正在考慮更新2022年10月份頒布的一套對華晶片出口限制措施，並制定一項限制部份對外投資的新行政命令。

根據美國半導體工業協會（SIA）的數據，2022年中國的半導體採購額為1,800億美元（約1.4萬億港元），佔全球5,559億美元總額的三分之一以上，是最大的單一市場。

本文獲《聯合早報》授權轉載

