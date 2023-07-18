美國擬限制企業對中國投資　耶倫：不會造成廣泛影響

針對華府計劃簽署一項政令，限制美國企業對中國關鍵經濟領域投資一事，美國財政部長耶倫（Janet Yellen ）回應稱，這項制華舉措不是為了報復中國和遏制中國經濟增長，也不會對中國的投資環境造成根本影響。



耶倫星期一（7月17日）接受彭博社採訪時說，這些限制將是有針對性的，並將集中在「少數幾個關鍵經濟領域，特別是半導體、量子計算和人工智能」。

耶倫補充說：「（限制措施）不會是廣泛影響美國在華投資的措施。在我看來，也不會對中國投資環境產生根本性影響。」

耶倫強調，華府計劃實施的限制措施，以及現有的出口管制，並不是為了報復中國政府的任何具體行動，也不是為了遏制中國的整體經濟增長。

耶倫說：「（美國政府）要做的不是以牙還牙……我們正在做的是實施控制措施，旨在保護美國國家安全，並在某些情況下解決基本的侵犯人權問題。」

當被問及為何拜登政府花了這麼長時間才提出對華實施限制措施時，耶倫回應說，官員們「希望確保如果我們這樣做，我們會做得正確，我們一直在研究細節」。

她說，美當局很有可能會實施擬議的限制措施，但未公布具體時間表。

分析人士說，拜登限制美企對華關鍵經濟領域的投資，標誌著針對中國的經濟戰進入了一個新階段。美國限制美企投資中國關鍵經濟領域的舉動，估計將影響創投和私募基金的活動，特定的技術轉讓和合資企業的設立也將受到限制。

本文獲《聯合早報》授權轉載

