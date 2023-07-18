中國2公民越南溺斃　駐胡志明市總領館提醒注意涉水安全

越南南部地區正值雨季，中國2名公民參加涉水旅遊活動時遇溺身亡。中國駐胡志明市總領事館7月17日刊文提醒赴越中國公民注意涉水安全。



中國駐胡志明市總領事館17日列出多項提醒，包括乘坐遊艇、嚴格遵守當地政府部門預警提示、選擇水上項目應謹慎評估、妥善保管護照、海灘遊玩時避免財物被海浪沖走或遭他人偷盜和依法維權。

總領事館提醒中國公民要注意以下幾點：

●乘坐遊艇、快艇等水上交通工具時，應提前了解並嚴格遵守相關安全要求，注意觀察船隻狀況，避免乘坐超載、超過使用年限、年久失修等危險船隻出行。

●嚴格遵守當地政府部門預警提示，如遇大風大浪等惡劣天氣，切勿抱僥倖心理出海。

●選擇游泳、衝浪、浮潛、深潛、出海游、摩托艇、滑翔傘等水上項目應謹慎評估，量力而行。

●在海灘遊玩時，做到財物不離身，避免被海浪沖走或他人偷盜。應事先了解太陽傘、躺椅等休閒服務設施收費標準，避免發生糾紛。

●妥善保管個人護照，避免因丟失影響行程，耗費時間和精力。

●依法維權。選擇具有經營出境遊資質的正規國內旅行社，行前簽訂旅遊合同，掌握具體行程安排，切勿盲目參加「低價團」、「零團費」、「負團費」等旅遊團，為旅遊行程埋下安全隱患。

總領館指，如旅行期間與旅行社發生糾紛或因航班變更、取消等導致行程延誤，請理性應對，依法維權，合情合理表達訴求。

根據總領館說明，越南報警電話為「113」，急救電話為「115」，中國外交部全球領事保護與服務的24小時應急熱線為「+86-10-12308或+86-10-65612308」，中國駐越南使館領事保護與協助電話為「+84-24-39331000」，中國駐胡志明市總領館領事保護與協助電話是「+84-908002226」，駐峴港總領館領事保護與協助電話則為「+84-905580010」。