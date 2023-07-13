王毅晤越南外長　稱將推動南海行為準則早日達成

中央外辦主任王毅2023年7月13日在雅加達應約會見越南外長裴青山。王毅強調，雙方要按照兩黨最高領導人就妥善處理海上問題達成的重要共識，積極付諸行動，更多關注互利合作，發揮現有機製作用，把局勢管控好，把合作推進好，為中越關係發展提供穩定預期。中國願同包括越南在內的東盟國家一道，推動「南海行為準則」早日達成。



王毅表示，今年中越以兩國建立全面戰略合作夥伴關係15週年為契機，密集開展高層互動。雙方重申中越關係在各自外交政策中的重要和優先位置，強調要加強高質量共建「一帶一路」，豐富了新形勢下中越全面戰略合作夥伴關係。中方願同越方加強戰略溝通，鞏固戰略互信，擴大互利合作，促進民心相通，使兩國民眾特別是年輕一代更多參與中越友好合作。

王毅說，中越同為共產黨領導的社會主義國家，政治方向一致，經濟高度互補，合作前景廣闊。雙方要攜手走好各自現代化道路，加強發展戰略對接，促進基礎設施尤其是汎亞鐵路東線互聯互通，提升貿易投資便利化水平。中方願進口更多適銷對路的越南產品，歡迎越方積極參加中國—東盟博覽會、中國國際進口博覽會。

裴青山表示，越方高度評價越中雙邊關係發展成果，期待密切雙方高層交往，加強高級別戰略對話，有效落實兩黨最高領導人重要共識。將同中方通力合作，高質量共建「一帶一路」，持續推進越中全面戰略合作夥伴關係。希望擴大對華出口，將積極參與中國—東盟博覽會、中國國際進口博覽會。願妥善處理海上等問題。

雙方還就加強區域合作交換了看法，強調將共同努力，警惕防範各種干擾，推動中國東盟全面戰略夥伴關係邁上新台階。