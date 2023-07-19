美媒：闖朝鮮美軍涉紀律問題　被押返美前逃離韓機場

美國官員表示，一名正面臨紀律處分美國士兵週二（7月18日）越過朝韓邊境進入朝鮮，據信已被朝鮮拘留。美國駐韓武裝部隊發言人泰勒（Isaac Taylor）證實，一名正在朝韓聯合安全區考察的美國軍人「故意且未經授權下越過軍事分界線進入朝鮮」，美方正與朝鮮人民軍合作解決事件。



兩名不願透露姓名的美國官員表示，該名士兵本身正面臨紀律處分。據《東亞日報》和《朝鮮日報》援引韓國軍方消息稱，該名男子當時正與一群遊客前往板門店停戰村，突然衝過邊界。

哥倫比亞廣播公司（CBS）稱，事件發生前，該名士兵因紀律原因被押送回美國，但在通過機場安檢後，不知何故返回並設法參加邊境旅行。

報道指出，有自稱屬於同一旅遊團的目擊者稱，當時「這名男子大喊一聲『哈哈哈』，然後跑了進去一些建築物之間。」目擊者說：「一開始我以為這是一個糟糕的玩笑，但當他沒有回來時，我意識到這不是一個玩笑，然後每個人都做出了反應，事情變得瘋狂。」據指出，該男子跑向的地方沒有朝鮮士兵，據知自新冠疫情以來，就再沒朝鮮士兵駐守。

韓國《東亞日報》一度援引韓國軍隊的消息稱，該人為特拉維斯．金（Travis King），為美國陸軍二等兵。 不過，該報後來刪除了這個名字。