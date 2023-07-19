以色列總統訪美晤拜登　強調兩國關係密切　討論伊朗等議題

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）週二（7月18日）對美國展開為期2天訪問，他週二到訪白宮與美國總統拜登（Joe Biden）會唔，雙方強調兩國關係密切。赫爾佐格表示，雙方討論了多項議題，從伊朗核威脅到以色列內部局勢，並稱讚拜登是以色列的好朋友。白宮表示，雙方討論加強合作，以防止伊朗獲得核武器，及阻止德黑蘭與俄羅斯持斷發展防務關係。



拜登在會唔時表示，美國對以色列的承諾是堅定的，兩國一直在共同努力，為中東帶來更多穩定和一體化。 「有很多艱苦的工作，還有很多工作要做，但已經取得了進展。」

赫爾佐格訪美之際，以色列正因總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）推動的司法改革出現示威潮。拜登再次呼籲應達成廣泛共識，強調民主是核心價值。此外，他又對以色列在約旦河西岸的定居點持續增長表示憂慮。

赫爾佐格向拜登表示，以色列的民主健全、強大且具彈性。他承認國內正經歷苦痛及激烈爭論，但政府正致力尋求共識。他又稱，部份人誤以為兩國之間存在分歧，但雙方聯繫其實牢不可破。

國會演說料遭民主黨議員抵制

赫爾佐格預定週三到美國國會發表演說，但部份民主黨議員表明會缺席杯葛，以表示對內塔尼亞胡政府處理人權及以巴等問題的不滿。

美國國會議員缺席外國領導人的演說並不罕見。 印度總理莫迪（Narendra Modi）6月在國會演說時，就有多名議員拒絕出席。內塔尼亞胡2015年到訪美國國會，50多名民主黨人也發起杯葛，時任副總統、參議院議長拜登也沒有出席。