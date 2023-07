以色列總統赫爾佐格(Isaac Herzog)到訪前夕,美國總統拜登(Joe Biden)週一(7月17日)與以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)通電話,並邀請對方到華盛頓進行正式訪問,這是兩人4個月來首次通說話。以色列方面稱,內塔尼亞胡積極回應邀請,並同意兩國團隊協調會面細節,



Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chairs a cabinet meeting at the prime minister's office in Jerusalem, Monday, July 17, 2023. (Reuters)